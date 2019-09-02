YEGEM'in 2. şubesi hizmete başladı

Yunusemre Belediyesi'nin iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nin (YEGEM) 2. şubesi Millet Çarşısı'nda hizmete başladı.

Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi'nin (YEGEM) 2. şubesi Millet Çarşısı'nda hizmete girdi. Yaklaşık bin öğrencinin eğitim göreceği merkezde öğrencilerle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, öğrencileri en iyi şekilde sınavlara hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “YEGEM'in 2. şubesini Millet Çarşımızın üst kısmında hizmete açtık. Alanında uzman 35 öğretmenimiz ile öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Yaklaşık bin öğrencimizin eğitim göreceği gençlik merkezimiz ilçemize ve gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.