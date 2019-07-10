YEGEM'in 2. şubesi Millet Çarşısı'nda açılıyor

Yunusemre Belediyesi'nin, iyi bir lise ve üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik kurduğu Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM)'in 2. Şubesi Millet Çarşı'nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında hizmete açılacak. Yenilenen, alanında uzman öğretmen kadrosuyla, yaklaşık bin 200 öğrencinin eğitim alabileceği kurumda kayıtlar başladı.

Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversiteyle devam etmek isteyen öğrenciler Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile hedeflerine ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl Tevfikiye Mahallesi'nde açılan merkezin 2. Şubesi, Güzelyurt Mahallesinde yapımı süren Millet Çarşısı'nda yeni eğitim-öğretim yılında hizmete giriyor. 12 derslik, 1 kütüphane, idareci ve öğretmen odaları, güvenlik odası, rehberlik servisi, öğrenci işleri, sosyal faaliyet odası ve kafeteryanın yer alacağı YEGEM'de 8. ve 12. sınıflar ile mezun olmak üzere yaklaşık bin 200 öğrenci eğitim görecek. Alanında uzman, yenilenen öğretmen kadrosuyla 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılına hazırlanılan kurumda İngilizce dersleri de verilecek. Kayıtlar Tevfikiye Mahallesi YEGEM şubesinden yapılacak.

YEGEM ile öğrencileri sınava hazırladıklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız YEGEM'in 2. şubesini Millet Çarşımızın üst katında hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 12. sınıf ve mezun öğrencileri üniversiteye, 8. sınıf öğrencileri de liseye giriş sınavına hazırlanacak. Ayrıca Yabancı Dil Sınavı'na hazırlanan ya da İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerimize de kurs verilecek. Merkezde yaklaşık bin 200 öğrenci alanında uzman öğretmen kadrosuyla sınavlara hazırlanacak. Her iki merkezimiz için kayıtlar başladı. Konu hakkında bilgi almak ya da kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız Tevfikiye YEGEM Şubesi'ne başvurabilir. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hedeflerine ulaştırmak.”