Yem değerlendirme toplantısı Salihli'de yapıldı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Salihli Ziraat Odası Konferans Salonu'nda 'Yem Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıda; Manisa'daki yoğun üretim kapasitesine sahip ve ihracat yapan işletmelere 'Yem Hijyen Yönetmeliği', 'Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik', 'İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği' ve 'Yemlerde İstenmeyen Maddeler Tebliği Gereği Uyulması Gereken Hususlar' konularında bilgilendirmeler yapıldı. Yem sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Metin Öztürk, “Manisa'da 17 adet karma yem üretimi, 12 adet evcil hayvan yemi üretimi, 2 adet rendering, 10 adet kendi yemini üreten çiftlik ve 9 adet yem katkı ve premiks üreten işletmeler olmak üzere toplam 50 adet yem işletmesi bulunmaktadır. 2021 yılı sonu itibarı ile Manisa, 2.316.620 ton üretim ile Türkiye genelinde 2. sırada yer almaktadır. 5996 Sayılı Kanun dolayısıyla denetimlerimiz yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı içerisinde yem işletmelerine 1.543 adet denetim yapılmış ve 644 adet numune alınmıştır” dedi.