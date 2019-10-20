Yeni baro binası tüm Manisa'ya hizmet verecek

Manisa Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği'nin destekleriyle yapımına başladığı yeni hizmet binasında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeni hizmet binasının 2020 yılının ilk aylarında açılması planlanırken, Manisa Barosu Av. Ali Arslan, hizmet binasında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Manisa Barosu tarafından yeni Baro binasının arsasının 6 yıl önce satın alındığını hatırlatan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, “2013 yılında buranın arsası satın alındı. Daha sonra proje çalışmaları yürüdü. Proje çalışmaları içerisinde benim ilk başkan seçildiğim dönemden itibaren çalışmaları birlikte yürüttük. Daha sonra binamızın ihalesi yapıldı ve bugün de bitme aşamasına geldi. 3 bin 700 metrekare kapalı alanı olan bir baro hizmet binası inşa edilmiş durumda. Bu hizmet binasının tamamı baronun kendi ihtiyaçları için değil, içinde dışarıdan kullanıcı alabileceğimiz yerlerde var. Bu bina içerisinde en üst katta bir restoranımız, yine alt katlarda Manisalı vatandaşlarımızın da yararlanabileceği kahvaltı salonları var. Ayrıca 550 kişilik de bir salonumuz var. Bu salonumuzda Manisalıların hizmetinde olacak. Bu süreçten sonra bina tamamlandığında inşallah aralık ayı sonuna kadar burası tamamlanmış olacak. 2020 yılı ocak ayı itibariyle burada hizmet vermeye başlayacağız. Vatandaşlarımızla birlikte kullanacağız, sadece avukatlara yönelik yapılmış bir bina olmayacağız. Adliyenin içerisinde baroya ayrılan yer ister istemez dardı. Bu bina sayesinde mekanlarımızı da genişletmiş olacağız. Yeni binamızda komisyonlarımız daha rahat bir şekilde hizmet verecek. Yani burası işleyen, cıvıl cıvıl olan tamamı Manisa'ya hizmet veren bir alan olarak oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

İnşaatın maliyetin 5 milyon TL olduğunu, iç tefrişatıyla birlikte 6 milyona yakın bir maliyetinin olacağını kaydeden Arslan, yeni binanın arsasıyla beraber 8-9 milyon TL civarında bir maliyeti olacağını vurguladı. Bu kaynağı Türkiye Barolar Birliği'nin sağladığını açıklayan Arslan, “Türkiye Barolar Birliği'nin katkısıyla, Metin Feyzioğlu'nun özel gayreti ve desteğiyle bu sürece gelmiş durumdayız. Manisa'yı özel bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.