Yeni girişimcilere sertifikaları verildi

Mehmet Çerçi, KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kurslarına katılan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Yunusemre Belediyesi'nin KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlediği 12. ve 13. girişimcilik kursuna katılan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı Hakan Yılmazbaş, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, Kurs Eğitmeni Zeynep Başçam katıldı. Bugüne kadar düzenlenen 13 kursta 313 girişimci adayına sertifika verdiklerini belirten Belediye Başkanı Çerçi, eğitimi tamamlayan kursiyerleri kutladı.

313 girişimci adayı kurslardan faydalandı

Törende konuşan Başkan Mehmet Çerçi, “Amacımız insanlarımızın becerilerini geliştirmesine, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak. Bu konuda devletimizin programları var. Bugüne kadar 300'ü aşkın vatandaşımız bu kurslardan faydalandı. Belediye olarak insana dokunan projeleri önemsiyoruz. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere herkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyorum” dedi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan ise bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “İŞKUR olarak belediyemizle el ele vererek düzenlediğimiz kurs sayesinde istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak bizleri sevindiriyor. 25 kişiye bu kursu açtık. Kurslarımız sayesinde vatandaşımızın istihdamına katkı sunuyoruz. Aynı zamanda en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlarımız da proje oluşturarak bizden destek isterse bir defaya mahsus 50 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyoruz.”

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.