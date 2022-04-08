Yeni hastane için geri sayım başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde 75 yatak kapasiteli Kula Devlet Hastanesi inşaatı devam ederken, hastane hem Kula hem de çevre ilçelere hizmet verecek.

2017 yılının son aylarında başlayan, müteahhitten kaynaklı olarak inşaatına birçok kez ara verilen Kula Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında sona yaklaşıldı. Kulalı vatandaşlar tarafından tamamlanması dört gözle beklenen yeni hastane inşaatında, hastanenin simgesi olarak nitelendirilen tabela ise geçtiğimiz günlerde takılmıştı. Yaklaşık 70 milyon TL maliyetle yapılan Kula Devlet Hastanesi'nin inşaatını Kaymakam Kemal Duru ile birlikte inceleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, yüklenici firma yetkilisi Furkan Çelik'ten son durum hakkında bilgi aldı. 75 yataklı olarak inşaa edilen hastanenin modern tıp teknolojileri ile donatıldığını dile getiren Başkan Palabıyık, inşaatı yerinde inceledi.

Sadece Kula'ya değil, bölgedeki ilçelere de sağlık hizmeti verecek olan hastanenin hizmete girmesi için geri sayımın başladığını dile getiren Başkan Palabıyık, emeği geçen başta Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.