Yeni nesil mekanik sayaçlar Gökkaya'da anlatıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla sayaçlardan herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, okuma personelinin evin içine girmeden sayaçlardaki radyo frekans sistemi sayesinde uzaktan okuma yapabileceğini söyledi. Abone İşleri Daire Başkanı Akbaş da sonraki dönemlerde gelişen teknolojiyi sayaç okumada kullanabileceklerini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere Gökkaya mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik'e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer de eşlik etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile vatandaşlara aktardı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini mahalle muhtarı Kadir Türker'e takdim etti.

“Özel mülke girmeden sayaç okuma işlemi yapılabileceğiz”

Yeni mekanik sayaçlardan ücret alınmayacağını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde büyük bir yatırım yapılıyor. Mahallemizde altyapı çalışmaları son aşamaya geldi. Yakın zamanda Yeni bir sayaç sistemine geçeceğiz. Bu mekanik sayaç evlerinizde bulunan mekanik sayaçların aynısı. Tek farkı ise üzerindeki anten ile uzaktan okuma yapılabilme imkanı vermesi. Panomuzu evlerimizin önündeki elektrik panoları gibi dışarı alacağız. Sayaçlarımızı da içerisine koyacağız. Okumacımız Gökkaya'ya geldiği zaman yürüyerek, motorla veya araçla mahallemizdeki 700 civarı abonemizin sayaçlarını yarım saat içerisinde okuyup faturalarını çıkaracak” diye konuştu.

“Başkan Ergün'ün talimatıyla masrafları MASKİ karşılayacak”

Genel Müdür Yardımcısı Çevik, 12 buçuk milyon liralık yatırım yapılan Gökkaya mahallesinde bulunan 700 civarında abonenin sayaç ve muhafaza kutusu bedelinin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla MASKİ tarafından karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Çevik, kuraklığa da vurgu yaptı

Bundan 15 - 20 yıl önce 50 metrelerde yeraltı sularını bulabildiklerini ama bugün gelinen noktada 350 - 400 metrelerde suya ulaşabildiklerinin altını çizen Çevik, “Biz buraya sadece yatırımlarımızı anlatmaya ve sayacı göstermeye gelmedik. Kuraklık ve su tasarrufu konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Şubat ayındayız ama bir yaz havası var. Mevsimler kaydı, yağışlar düzensiz bir şekilde yağmaya başladı. Bu da bizim yeraltı su seviyelerimizi olumsuz etkiliyor. Her bireyin kendi geleceği için, kendi çocukları için, kendi torunları için bir adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gelişen teknoloji sayaç okumalarında da kullanılacak

Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, altyapısı yenilenen mahallelerde ücretsiz sağlanacak sayaçların ve muhafaza kutularının tıpkı elektrik panoları gibi parsellerin girişinde olacağını, yeni sayaçların mevcut olanlardan tek farkının da üzerindeki anten vasıtasıyla radyo dalga frekansı yayarak personelin yürürken veya düşük hızda araç içerisinde yürürken okuma yapabilmesini sağlayacağına vurgu yaptı. Akbaş, “Değişen ve gelişen teknolojinin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Daha sonraki dönemlerde belki de yüksek bir tepeye kuracağımız bir antenle bin aboneye kadar kapasitesi olacak bir şekilde Ahmetli ilçe şefliğimizden de okuma yapabileceğiz. Belki de drone ile okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bu hem devletin, hem kurumun, dolayısıyla da vatandaşın yararına olacaktır” şeklinde konuştu.

“Su tasarrufu konusunda sizlerin de desteğini bekliyoruz”

Akbaş, mahalle sakinlerine kuraklık tehlikesini hatırlatarak, “Ulusal ve yerel basında sürekli karşımıza çıkıyor. Bizlerin de vatandaş olarak almamız gereken tedbirler var. Başkanımız Cengiz Ergün meclis toplantısında da söyledi. Apartmanları dahi artık hortumla yıkama alışkanlığımızdan vazgeçmek durumundayız. Ne kadar çok sudan tasarruf edersek bizi o kadar sorunsuz bir gelecek bekler. Sizlerden bu yatırımlarla birlikte özellikle mesken kullanımlarındaki suların mümkün olduğunca tasarruflu kullanılması konusunda destek bekliyoruz. İşin özü tasarruf” dedi.

“Herkes konuşur, Cengiz Ergün yapar”

Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker, mahalledeki kanalizasyon hattının tamamlandığını, içme suyu hattının da yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını söyleyerek, “Nasip olursa mahallemize bir ay sonra kilit parke taşları döşenecek. Sonrasında da Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vatandaşlarımıza yük olmadan ücretsiz bir şekilde sağladığı yeni su sayaçlarımız ve muhafaza kutularımız konulacak. Mahallem adına Büyük Başkan Cengiz Ergün'e selamlarımı gönderiyorum. Gökkaya'nın sloganı olarak ‘Herkes konuşur Cengiz Başkan yapar' diyorum” diye konuştu.