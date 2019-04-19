Yeni okula destek olmak için kermes düzenlediler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Şehitler Ortaokulu'nda yapımı devam eden yeni okul binasına katkı sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek için Okul Aile Birliği tarafından kermes düzenlendi.

Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, okul bahçesinde yapımı devam eden ek binaya katkı sağlamak ve yaklaşan Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla kermes gerçekleştirdi. Veliler pişi yapıp, mısır patlatırken, evlerinde hazırladıkları börek ve tatlı çeşitlerinin satışı gerçekleştirildi. Öğrenciler ise veliler tarafından yapılan birbirinden güzel lezzetleri satın alarak hem afiyetle yedi hem de okullarına katkı sağlamış oldu.

Şehitler Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu, “Okul Aile Birliği olarak okulumuza katkı sağlamak amacıyla böyle bir kermes düzenlemeyi amaçladık. Yönetim kurulu üyelerimiz ve velilerimizle birlikte güzel bir kermes hazırladık. Öğrencilerimiz hazırladığımız ürünlerden satın alarak destek oldu. Kermesten elde edilecek gelirle yeni dönemde hayata geçecek olan yeni okulumuzun eksik olan ihtiyaçlarını karşılayacağız, aynı zamanda da yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımcı olacağız” dedi.

Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler ise okul aile birliğine, velilere ve öğrencilere okula verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.