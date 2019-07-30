Yeni rektör hızlı başladı, hastanenin profesör ve personeliyle toplantı yaptı

Dr. Ahmet Ataç, MCBÜ Tıp Fakültesinin akademik ve idari personeli ile toplantı düzenleyerek, sorun ve taleplerin çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ortak akıla dikkat çeken Ataç, toplantı sırasında katılımcılara boş kağıt dağıtarak, oluşturulacak yeni üst yönetim ve komisyonlarda görmek istedikleri isimleri yazmalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa CBÜ Rektörlüğüne atanan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, görevine hızlı başladı. Dün rektörlük koltuğunu devralan Ataç, bugün MCBÜ Tıp Fakültesinin profesör, öğretim görevlisi ve personeli ile toplantıda bir araya geldi. MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Rektör Ataç, katılımcıların sorun ve taleplerinin yanı sıra çözüm önerilerini dinledi. Ortak akıla dikkat çeken Ataç, toplantı sırasında katılımcılara boş kağıt dağıtarak, oluşturulacak yeni üst yönetim ve komisyonlarda görmek istedikleri isimleri yazmalarını istedi. Toplantıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Ataç, “Dün göreve başladık. Göreve başlayalı 16 saat oldu. Dün ifade etmiştim. Tüm paydaşlarımızı dinleyeceğiz. Öğretim üyelerimizi, idari personelimizi, destek hizmetinde görev yapan arkadaşlarımızı, eğitim dönemi de başladığında geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi dinleyeceğiz, görüşlerine değer vereceğiz. Daha kaliteli bir hizmet ve eğitim verebilmenin şuuru içerisinde çalışmaya başladık. Bu temel felsefe doğrultusunda tıp fakültesi ve insanlarımıza temas eden bir birim olması sebebiyle hastanemizin profesörleri, doçentleri ve yardımcı doçent arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının temel teması mevcut sorunlarımız kısa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken problemimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi tarihinde bir ilk olacak bir uygulama başlattık. Üst yönetimlerin belirlenmesinde ve öğretim görevlilerimizin üniversitemize yarar sağlayacak komisyonların belirlenmesinde esas teşkil etmek üzere o arkadaşlarımızın fikirlerine başvurduk. Bu fikirler doğrultusunda yönetimimizi, komisyonlarımızı belirleyerek maksimum düzeyde demokrasiyi, aidiyeti ve sorumlukları paylaşmayı hedefleyerek çıktık. Dertlerimizi, sorunlarımızı kurduğumuz bu istişare meclisinde paylaşarak, tartışarak ve nihayetlendirerek tamamlamak noktasında karar aldık. Bugün yaptığımız ön testlerin sonuçlarını alacağız. 3 ay sonra tekrar bir araya geldiğimizde testlerimizi tekrar uygulayıp geldiğimiz noktada bir sonraki adımımıza yön vermenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Amacımız, Manisalıların şifaya kavuşma konforlarını arttırmaktır”

Tüm fakültelerle bu toplantıları gerçekleştireceklerini vurgulayan Ataç, “Bu toplantılarımızın en temel noktası tıp fakültesi hastanemizden hizmet alan değerli Manisalıların şifaya kavuşma konforlarını arttırmaktır. Diğer fakültelerle yapacağımız bu tür toplantılar eğitim ve öğretim kalitemizi arttırmak; öğrencilerimizin öğrenme konforunu, öğretim üyelerimizin de öğretme konforunu arttırma çıktısı üzerine olacak” diye konuştu.