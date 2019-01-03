Yeni şube müdürü Ekiz, görevine başladı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan İsa Ekiz görevine başladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vestel Ortaokulu müdürüyken girdiği Şube Müdürlüğü sınavını başarıyla tamamlayarak şube müdürü olmaya hak kazanan İsa Ekiz, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanarak görevine başladı.

Daha önceki yıllarda Kula'yı birkaç kez ziyaret ettiğini ve Kula'nın tarihi ve turistik yapısına hayran olduğunu dile getiren Ekiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile de daha önceden tanıştığını ve kendisi ile görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Okul müdürlüğü görevini yürütürken Şube Müdürlüğü sınavına girerek şube müdürü olmaya hak kazandığını ve Kula'da göreve başladığını belirten Ekiz, "Kula'yı daha önceden tanıyorum. Kula'nın tarihi ve turistik yapısı ile Kulalı vatandaşların sıcakkanlı yaklaşımlarına hayranım. Kula'daki eğitim camiasından da bir çok tanıdığım meslektaşım var. Kula'da göreve başlamaktan son derece memnunum. İnşallah Kula'daki eğitim seviyesini daha iyi yerlere taşımak için, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem Sümen ve diğer şube müdürümüz Hüseyin İzci ile başarılı çalışmalar yapacağız. Tüm vatandaşlarımıza ve öğrenci velilerimize kapımız sonuna kadar açık. Kula ve Kulalı evlatlarımız için güzel çalışmalar yapmak dileğimle.” ifadelerini kullandı.