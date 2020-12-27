Yeni yerleşim alanına 1 kilometrelik altyapı hizmeti

Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesinde yeni yerleşim alanına 1 kilometrelik Kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla altyapı ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesinde yeni yerleşim alanına 1 kilometrelik Kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı.

MASKİ´nin mahallelerinde başlatmış olduğu çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Beşeylül Mahalle Muhtarı Osman Bilgen, “Mahallemiz genişledikçe ihtiyaçlarımız da çoğalmaya başlıyor. Altyapı eksiğimiz gündeme gelince MASKİ yetkilileri vakit kaybetmeden sorunumuzu çözdüler. Sağ olsunlar hemen gelip çalışmayı başattılar. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olsun gerekse MASKİ Genel Müdürlüğümüz olsun bizleri sahipsiz bırakmayarak talep ve isteklerimizi her zaman yerine getirmeye çalışıyorlar. Bugün de yeni bir yerleşim yeri olan bölgemize yaklaşık 1 kilometrelik altyapı çalışması başlatıldı. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze hizmetlerinden dolayı vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.