Yeni yerleşim yerlerinin altyapıları MASKİ'den

Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, “Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun mahallemize gerekli yatırımları yapıyor” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesinde yeni imara açılan ve yeni konutların inşa edildiği bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, çalışma yapılan alanı Mahalle Muhtarı Arif Yaşar ile birlikte inceledi. Çevik'e, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve Bakım Onarım Şube Müdürü Necip Kurtarıcı da eşlik etti.

“Yapılan çalışmalardan memnunuz”

Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, “Yapılan çalışmalardan memnunuz. Mahallemizde hala yeni yerleşim yerleri ile genişlerken altyapı ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Yapılan 5 kilometrelik bir dere temizlik çalışması da var. O çalışmadan da çok memnuniyet duyuyoruz. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun mahallemize gerekli yatırımları yapıyor. Kendisine minnettarız” dedi.

“Vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, altyapı ihtiyacı ortaya çıkan her yerde çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Turgutlu en büyük ilçelerimizden biri durumunda bulunuyor. Aynı şekilde Ergenekon Mahallesi de 13 bin nüfusuyla sürekli olarak gelişimini sürdüren bir konumda. Mahallede yeni inşa edilen konutların da sağlıklı bir altyapıya kavuşması için Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız bünyesinde altyapı çalışmamızı tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.