İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yıl öncesi aileleri sevindirdiler

Manisa’nın Salihli ilçesinin Sart Mahmut Ortaokulu öğrencileri geleneksel hale getirdikleri kampanya kapsamında yardıma muhtaç 8 aileye yeni yıl öncesi gıda yardımında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin Sart Mahmut Ortaokulu öğrencileri geleneksel hale getirdikleri kampanya kapsamında yardıma muhtaç 8 aileye yeni yıl öncesi gıda yardımında bulundu.


Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, "Paylaşsana" adlı projeyi 2 yıldır sürdürdüklerini kaydetti. Kaba, “Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Peygamberimizin ümmetleri olarak okulumuzda başlattığımız ve 2 yıldır sürdürdüğümüz 'Paylaşsana' projemizin 1.dönemini tamamladık. Öğrencilerimizde paylaşma ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen öğretmenlerime ve katılım sağlayan öğrencilerime çok teşekkür ederim. Projemiz kapsamında 8 ailemize destek olduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.