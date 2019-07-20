Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye darbe: 33 gözaltı

Manisa'da yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ mensuplarına yönelik 6 ilçede 40 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 33 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüphelinin savcılık tarafından, 18 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 9 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün Manisa ilindeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen uzun süreli çalışmaların sonucunda Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde 9 Temmuz tarihinde 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği yaptığı, para toplayarak dağıttığı, güncel ilçe sorumluları, finans sorumluları, terör örgütüne üye oldukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. 19 Temmuz tarihinde emniyetteki sorguları tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.