Yeniköy HİS Göletinde temizlik ve bakım başladı

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

Salgın dönemi boyunca önemi daha fazla hissedilen tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor. Hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde yeni Hayvan İçme Suyu Göletleri yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Buna bağlı olarak Gördes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

“Desteklerimiz sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Gördes ilçemiz Yeniköy Mahallesi'nde bulunan HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek” dedi.