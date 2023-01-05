Yenimahalle'ye yeni cami için imzalar atıldı

Ayrıca caminin çevre düzenlemesi de yapılacak.

Hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle'de söz verdiği bir çalışmayı daha hayata geçirerek Yeşil Cami ve çevresi yeniden düzenlenecek. Mahallede yaşayan vatandaşların talebi üzerine başlanan çalışma çerçevesinde Yenimahalle Yeşil Camii ve Kuran Kursu, Taziye Evi ve Lojman Projesi için protokol Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Müftülüğü, Manisa Yenimahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında protokol imzalandı. Belediye başkanlık makamında imzalanan protokol törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Manisa Yenimahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bahri Gıran, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Yenimahalle muhtarı Hüseyin Özdemir katıldı. Proje hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yenimahalle'deki Yeşil Camiimiz küçük geliyordu. Biz geçtiğimiz yıl buradaki sorunu belediye olarak imar düzenlemesi yaparak çözdük. Şuanda elimizde çok güzel bir proje var. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Yenimahalle camiini yapacağız. Kalabalık nüfusu ile mevcut camii vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap vermiyordu. Orada yaşayan vatandaşlarımızın yeni camii talebi doğrultusunda Belediyemiz, müftülüğümüz ve cami derneğimiz arasında protokol imzalıyoruz. Ruhsatı belediye üstüne alıyoruz. Protokol gereği derneğimiz, vatandaşlarımız ve belediyemizin katkılarıyla burayı yapacağız.” dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu aktaran İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır ise “Özellikle bizim görev alanımızla ilgili büyük bir destek sağladığınızı ilçemizin merkez ve köylerinde birçok caminin yapımına destek vererek projesinden her aşamasında yer alarak destek sağladığınız için size canı gönülden teşekkür ederim. Rabbim yaptığınız bu hizmetten dolayı başarınıza başarı katsın işlerinizi kolay kılsın” şeklinde konuştu.

Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir de hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: “1994 yılından bu yana başlayan bir süreç. Gerçekten 23 yıldan beri verilen bir emek. Ve emeğin sonunda sayın belediye başkanımızın emekleriyle arsa sorunumuzu çözdük. Yenimahallemize Allah nasip ederse meydan cami gibi güzel bir cami inşa etmek için yola çıkmıştık. Bu yolun sonundayız şu an. Başlamak demek bu işi bitirmek demektir. Herkese çok teşekkür ederim. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum”