Yerel gazetelere bir destek de AK Parti Yunusemre'den

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti ve mali yükler altında zor günler geçiren yerel gazetelere destek sözü verdi. Katıöz, Manisa'daki 8 yerel gazeteye de abonelik sözleşmesi imzaladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve ilçe yönetim kurulu üyesi Emre Kurt'u ağırladı. Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Filizkan, başkan yardımcısı Murat Yalçın, yönetim kurulu üyesi Mehmet Hakkı Özbayır ile birlikte İlçe Başkanı Katıöz'ü karşıladı. Ziyaretleri için Katıöz'e teşekkür eden Ali Filizkan, gazetelerin zor durumda olduğunu hatırlatarak, her kesime yaptıkları destek çağrısını yineledi.

Filizkan, “Ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Manisa'da görev yapan gazetecilerimiz ve gazete sahipleri vatandaşlarımıza doğru bilgiyi ulaştırmak için çalışıyor. Ancak son dönemde baskı maliyetleri ve diğer maliyetlerin artışı gazeteleri zor durumda bıraktı. Biz Manisa halkımıza, kurum ve kuruluşlara geçtiğimiz günlerde çağrı yapmıştık. Siz bu çağrımıza kayıtsız kalmadınız” diye konuştu.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de, gazetecilere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek, Manisa'da çıkarılan yerel gazetelere abone olma kararı aldıklarını söyledi. Basının önemine dikkat çeken Katıöz, gazetecilerin halkın sesi olduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı, 8 yerel gazeteye abonelik sözleşmesi imzalayarak destek oldu.