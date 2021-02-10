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Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verilecek

Yunusemre Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4.

Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğü ortaklığı ile Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verilecek. Zoom üzerinden verilecek eğitim için başvurular 19 Şubat Perşembe günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesi'ne yapılacak.


5199 sayılı hayvan hakları kanunu doğrultusunda Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verilecek. Yunusemre Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenleyeceği eğitim zoom üzerinden 22 Şubat 2021 Pazartesi saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. 19 Şubat Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuru yapacak olan vatandaşların 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesini Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne getirmeleri yeterli olacak.

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