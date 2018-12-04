Yerinaltı onlardan sorulacak

Türkiye'nin yeraltı su potansiyelinden daha etkin şekilde faydalanabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğünce satın alınan iki sondaj makinesi İzmir ve Manisa'da görücüye çıktı. Yerin 450 metre altına inebilen Fraste FS 400 sondaj makineleri, ilk olarak Saruhanlı Göksu yataklarında test edilecek. Sondaj makinesinin tanesinin 1.3 milyon Euro'ya mal olduğu açıklandı.

Suyun giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde Türkiye'nin yeraltı sularından daha etkin faydalanabilmesi adına önemli bir adım daha atıldı. DSİ Genel Müdürlüğü İtalya'dan Fraste FS 400 tipi iki sondaj makinesi daha aldı. Yerin 450 metre altına kadar inebilen makinelerden biri Aydın diğeri ise Edirne Bölge Müdürlüklerinin kullanımına verilirken; sondaj makineleri ilgili eğitim ve test aşamaları İzmir ve Manisa'da başladı. Önce 2 gün boyunca 16 personele teorik eğitim verildi. Daha sonra ise sahadaki test çalışmaları başladı. Makineler Saruhanlı'daki Göksu kaynaklarının araştırılması için bölgeye gönderildi. 2 sondaj makinesinin yaklaşık 1 ay boyunca arazide kalacağı öğrenildi.

Tanesi 1.3 milyon Euro

Daha derinlerdeki su akiferlerinin belirlenerek Türkiye'nin yeraltı sularından daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacak Fraste FS 400 tipi sondaj makinelerinin rotary, havalı ve köpüklü sondaj yapabildiği ve tanesinin 1.3 milyon Euro'ya mal olduğu bildirildi. Son makinelerin de araç parkına katılmasıyla DSİ Genel Müdürlüğü'nün elindeki aynı model araç sayısının da 13'e yükselmiş olduğu öğrenildi.