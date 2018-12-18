Yerli Malı Haftası halde kutlandı

Yerli Malı etkinlikleri kapsamında Akaydın İlkokulu, Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Eczacı Fadime Bolkan İlkokulu ve İsmail Bali İlkokulu öğrencileri Salihli Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Öğrenciler programda ilk olarak hal esnaflarının tezgahlarını ziyaret ederek mevsim sebze ve meyveleri hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen hal esnafı ürünlerin üretim yeri, vücuda olan faydaları ve mevsimsel özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Minik öğrencilerin ziyaretinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Haller Şube Müdürü Ferda Türker, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yerli Malı Haftası kapsamında toptancı halinde keyifli vakit geçiren ilkokul öğrencilerine meyve ve kırtasiye setleri hediye edildi.