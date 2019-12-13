Yerli Malı Haftasına atalık tohumlu kutlama

Manisa'nın Demirci ilçesinde Abdurrahman Şerefbey Anaokulu öğrencileri ilçede yerli tohumlardan üretilen tarım ürünleriyle Yerli Malı Haftasını kutladı.

12 - 18 Aralık tarihleri arasında tüm Türkiye'de düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında Abdurrahman Şerefbey Anaokulu öğrencileri ilçede üretimi yapılan ve ata tohumları ile üretilen ürünlerden Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Okul öğretmenleri tarafından öğrencilere ilçede yetişen hünnap, elma, badem, ceviz, iğde, muşmula ve çitlembik gibi ata tohumlarından üretilen tarım ürünleri bir yandan tanıtılırken bir yandan da faydaları ve üretim şekilleri anlatıldı. Öğrenciler programda çeşitli meyveleri konu edindikleri kendi hazırladıkları şiirlerin sunumlarını yaptı.

Etkinliğe katılan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ünal Özcan, öğrencilerle birlikte Yerli Malı Haftasını kutladı.

Amaçlarının öğrencileri yerli malı tüketimine alıştırmak olduğunu ifade eden Öğretmenlerden Fazilet Aras, "Okulumuzda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliğimizde yerli tohumlardan üretilen ürünlerin neler olduğunu gösterdik. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı ürünlerin neler olduğunu göstermek, hem de onları hormonlu yiyeceklerden uzak tutarak yerli tohumlardan üretilen ürünlerden beslenmelerini sağlamak." dedi.

Programın sonunda Okul Müdürü Aydın Yıldırım tarafından Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür plaketi verilirken, öğrenciler tarafından hazırlanan sürpriz hediyeler de takdim edildi.