Yerli Malı Haftasına renkli kutlama

Kula Anaokulu tarafından hazırlanan program ise renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasından kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe genelindeki okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ve Şube Müdürü İsa Dilek ile birlikte Kula Anaokulu tarafından hazırlanan programa katıldı. Haftanın önemine binaen yerli ve milli gurur olan ve Kula'dan aldığı gri rengi ile Kulalılar tarafından oldukça benimsenen Kula Grisi TOGG, en güzel köşede yerini aldı.

Öte yandan ilçenin diğer okullarında düzenlenen etkinlikler ise okul idarecilerinin koordinesinde devam ediyor.