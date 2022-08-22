Manisa'da geçtiğimiz yıl kurulan Hayal Sanat Derneği organizasyonunda, yerli ve sığınmacı sanatçıların eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Yunusemre ilçesinde bir alışveriş merkezi fuayesinde gerçekleştirilen serginin açılış törenine Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Hayal Sanat Derneği Başkanı Mustafa Bilir ile sergide eseri bulunan sanatçılar katıldı.

Törende konuşan Hayal Sanat Derneği Başkanı Mustafa Bilir, “Derneğimiz organizasyonunda yerli ve sığınmacı sanatçıların eserlerinden oluşan 2'nci sergimizi açtık. Dernek olarak amacımız, Manisa'da sanatın yaşaması ve yaşatılmasını sağlamak bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanatçıların Manisalıların beğenisine sunduğu eserleri ile sanata dikkat çekerek sanatın ve kültürün hayatımızdaki yerini hatırlatmaya ve yaşatmaya çalışıyor ve tüm sanatseverleri destek olamaya davet ediyoruz.” dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ise belediye olarak sanata ve sanatçıya destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı başkan yardımcısı Uygur tarafından gerçekleştirildi. 3 gün açık kalacağı öğrenilen sergi büyük ilgi gördü.