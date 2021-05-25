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Yeşil alanlarda haşereye karşı kararlı mücadele

Manisalı vatandaşların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, program dâhilinde yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı mücadelesini dört koldan sürdürüyor. Belli program dâhilinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yeşil alanlarda ilaçlama uygulamasına özen gösteriyor. İl genelinde haşere ile mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Halkımızın rahat nefes alması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, il genelinde sivrisinek, karasinek, yakarca ve hamamböceği gibi haşerelere karşı gerekli uygulamaları, program dâhilinde periyodik olarak yürütüyor” ifadelerinde bulundu.

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