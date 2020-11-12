Yeşil alanlarda LED aydınlatma ile tasarruf sağlanıyor

Yenilenen modern aydınlatma sistemleriyle, hem daha aydınlık görünüm sağlanıyor hem de daha az enerji kullanılarak tasarruf yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan parklardaki aydınlatma sistemlerini, LED teknolojili ürünler ile yeniliyor. Yapılan çalışmayla birlikte, yüksek sarfiyatlı ampuller, tasarruflu LED ampullerle yenileniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Eski sistem, yüksek enerji sarfiyatları ampulleri, tasarruflu LED ampuller ile yeniliyoruz. Bu kapsamda, kent merkezinde Laleli Yürüyüş Parkı, Fatih Parkı, Kafe Sera Park, Ayni Ali Park, Kumludere Caddesi (Yeşil Alan), Kanuni Köprülü Kavşağı Üstü, Uncubozköy Parkı, (Muhtarlık Binası Yanı), Çakra Park gibi birçok yeşil alanda aydınlatma sistemlerini yeniledik. Kurulan modern aydınlatma sistemleriyle, hem daha aydınlık bir görünüm, hem de enerji tasarrufu sağlanacak” dedi.