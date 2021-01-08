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Yetkisiz servis, yetkili dolandırıcı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kendilerini yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları kombileri çalan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kendilerini yetkili servis gibi tanıtıp, tamire götüreceklerini söyleyerek aldıkları kombileri çalan 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Salihli'de doğalgaz kullanımının başlamasıyla birlikte yeni dolandırıcılıkta ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, bazı kişilerin arızalanan kombilerin tamir ettirmeye çalışırken çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Kombileri başkasına satmışlar


Polis ekiplerinin, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin internet üzerinden yetkili kombi servisi ilan vererek, arayan ikametlere kombi tamiri için gidip, kombilerin tamiri için işyerine götürmeleri gerektiğini söyleyip, kombileri söküp götüren ve başkasına satan şüphelerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda D.L.(20) ve A.S.(22) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.L. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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