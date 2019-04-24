Yiğitbaş Veli Camisi'nin temeli törenle atıldı

Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin de içerisinde yer aldığı alanda, Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaş Vakfı'nın girişimleri ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan cami yapım, onarım ve çevre düzenlemesinin ilk harcı törenle atıldı.

Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Saruhan Mahallesindeki Yiğitbaş Camisi'nin yapım, onarım ve çevre düzenlemesi projesinin temeli törenle atıldı. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, daire müdürleri, Yiğitbaşı Vakfı başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-i Kerim tilaveti ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Yiğitbaş Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, Yiğitbaş Veli Hazretlerine yaraşır bir cami, kabir ve çevre düzenlemesini bir bütün halinde hayata geçirebilmek için dokuz yıldır çalıştıklarına dikkat çekerek, “Çalışmamız 2010 yılında başladı. Kamulaştırma, projelendirme, onay süreçleri derken bugüne geldik. Bugüne kadar yapılan çalışmalar yerin altına yatırım yapmak gibiydi görünmüyordu. Bugünden sonra inşallah camimiz yükseldikçe görünecek. Hazretin kabri bütün nezaketi ile görünecek. Bugüne kadar ki çalışmalarda bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

5 yıldan önce göreve seçildiğinde, alanın Manisa'nın manevi direği Yiğitbaşı Veli Hazretlerine yakışır bile hale getirebilmek için kolları sıvayarak çalışmaya başladıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “Yasal altyapılar hazırlanmadan bir şey yapılamıyor. Burası imar planında yeşil alandı. Dini tesis alanına çevrilmesi gerekiyordu. Nazım imar planlarının revizyonunu yaptık. Bu planlar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Uzun bir süreci yoğun bir şekilde takip ettik. Yan taraftaki parsellerin bir kısmı bize aitti, bize ait olmayan kısımların kamulaştırmalarını yaparak satın aldık. Projeler tamamlandı, önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak. Proje tamamlandığında Yiğitbaş Veli Hazretlerine ve Manisa'mıza yakışır bir hale burayı dönüştürmüş olacağız”

6 ay önce göreve başladığında ilk ziyaret ettiği mekanın Yiğitbaş Veli Hazretlerinin mekanı olduğunu kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da projenin Manisa'ya ve Yiğitbaş Veli Hazretlerine yakışacağını sözlerine ekleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise atılan her temelin ayrı bir kıymet ve anlamı olduğunu, ancak bugün atılan temelin anlam ve önemini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini söyledi. Vali Deniz manevi değerlerimizi sadece Türkiye'ye değil Türk Dünyası'na da anlatmamamız gerektiğine değinerek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan duanın ardından projenin ilk harcı protokol üyelerince atıldı.