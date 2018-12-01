Yıkılan 34 yıllık pazar yerinde kültür merkezi yükselecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'deki eski kamyon garajının bulunduğu alanda modern pazar yerinin tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte yıkımına başlanılan ve halk arasında eski çarşamba pazar yerinde yıkım çalışmaları tamamlandı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yıkılan alana kültür merkezi yapılacağını söyledi. Başkan Kayda, “Salihlili hemşerilerime verdiğim tüm sözleri yerine getirmenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Yapılamaz denilenleri yaptık, hayal edilen projeleri ilçemize kazandırdık. Hizmet yağmuru, 2019 yılında da sürecek. Yıkım çalışmaları biten eski çarşamba pazarının da yer aldığı 63 dönümlük bu alana devasa bir kültür merkezi yapacağız. Kültür merkezinin içerisinde ise konferans, seminer, eğitim, sinema, düğün ve nikah salonları bulunacak. Merkezin altına ise yer altı otoparkı yapılacak. Kültür merkezi, hem ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracak hem de bu bölgedeki esnaflarımızın işlerini canlandıracak. Şimdiden bunun müjdesini veriyorum” dedi.