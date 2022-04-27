Yıkılan tarihi binanın duvarları 5 aydır kaldırılmadı

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi evlerin bulunduğu sokakta yaklaşık 5 ay önce yıkılan duvar molozlarının hala toplanmaması tepkiye neden oluyor. Kula Belediyesi'ne defalarca başvuru yapan mahalle sakinleri moloz yığınları nedeniyle sokağın trafiğe kapandığını ve ne molozların toplandığını ne de bir önlem alındığını belirtti.

Kula'nın merkez mahallelerinden biri olan ve içerisinde onlarca tarihi binayı barındıran Akgün Mahallesi'nin 86 sokak üzerindeki eski tarihi binanın dış cephe duvarları, yaklaşık 5 ay önce yıkılarak sokağa döküldü. Sokak üzerinde oluşan moloz yığını sebebiyle vatandaşlar yaklaşık 5 aydır Kula Belediyesi'ne başvuru yapmalarına rağmen, belediye konuyla ilgili bir girişimde bulunmadı. Moloz yığınlarının olduğu bölgeden yürüyerek geçerken zorlanan mahalle sakinleri duruma tepki göstererek molozların bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, yaz ayının gelmesiyle birlikte ilçeye gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin bu kötü manzarayla karşılaşmasının ilçe adına da bir olumsuzluk teşkil edeceğinin altını çizdi.