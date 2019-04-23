Yıkılıp yeniden yapılan cami ibadete açıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süre önce yıkılan ve yeniden yapılan Mehmet Akif Ersoy Camii, tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen Kur'an-ı Kerim ziyafeti ile tekrar ibadete açıldı.

Kula'da bir süre önce yıkımına karar verilen ve kısa süre içerisinde yıkılıp yeniden yapılan Mehmet Akif Ersoy Camii, Kula İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an ziyafeti ile yeniden ibadete açıldı. İstanbul Eyüp Sultan Camii Baş İmam Hatibi Erhan Mete, Edirne Süleymaniye Camii İmam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Alpcan Çelik ve Edirne Üç Şerefeli Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu'nun katılımlarıyla düzenlen Kur-an ziyafetinin ardından, programa katılanlar yeniden ibadete açılan camide öğlen namazı kıldı.

Cami arsasısını bakanın babası bağışladı

Öğlen namazı öncesinde düzenlenen programda konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, caminin tadilat süresi boyunca emeği geçen iş adamı Selçuk Sayış ve Ömer Ağartıoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Tadilatı tamamlanarak yeniden ibadete açılan Mehmet Akif Ersoy Camii'nin arsasını Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun babası Ahmet Kasapoğlu'nun bağışladığını belirten Kaymakam Duru, yıkılıp yeniden yapılan ve tekrar ibadete açılan camide ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kula'da inanç turizmi açısından Manisa ilçeleri arasında en çok caminin bulunduğunu da hatırlatan Kaymakam Duru, yeniden ibadete açılan caminin Kulalılar için hayırlı olmasını diledi.