Yılbaşı öncesi Manisa'da alkollü içki denetimleri artırıldı

Manisa'da yapılan denetimler kapsamında bugün alkollü içki toplu tüketim ve satış yerlerine denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Ersin Özkan Dündar ile İl Müdürlüğü denetim ekipleri katıldı. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirdikleri denetimlere dair bilgiler veren İl Müdürü Metin Öztürk, "Alkollü içkilerin denetimi İl ve İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. Denetimlerimiz; rutin denetimler, bakanlık programları, savcılığın talimatları, Emniyet Müdürlüğünün, Maliyenin ortak denetim talepleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa göre Alo Gıda ve diğer kanallardan gelen şikayet/ihbar denetimleri olarak gerçekleştirilmektedir. Alkollü içki sunumu yapan restoranlar gibi toplu tüketim yerlerinde saklama ve sunum koşullarının denetimi yapılmakta, sunulan içkilerin sahte olup olmadığı sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolü de dahil olmak üzere tüm kontrolleri yapılmaktadır. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilir. Ayrıca, alkollü içki satışı gerçekleştiren toptan ve perakende iş yerlerinin TAPDK izin belgelerini vermek ve bunların vize işlemlerini yapmak görevi de TAPDK adına kurumumuza verilmiştir” dedi.

Alınan numunelerde genel olarak hacmen alkol miktarına, metil alkol miktarına ve hacmen uçucu alkol miktarına bakıldığını belirten Öztürk, gerçekleştirilen denetimlerin yıl boyunca il çapında tüm yıla yayılacak şekilde devam etmekte olduğunu söyledi.

Şüphe arz eden durumlarda veya kaçak yada sahte içkilere rastlanılması durumunda vatandaşların 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 174 Gıda Hattını arayabileceklerine dikkat çeken İl Müdürü Öztürk, "2018 yılı ekim ayına kadar Alo Gıda 174 ile gelen ihbar ve şikayet başvurusuna 503 adet denetim yapılmış ve 45 adet cezai işlem uygulanmıştır” diye konuştu.

İl Müdürlüğünce yürütülen gıda denetimlerinin geneli hakkında da bilgiler veren Öztürk, “Merkezde 20 adet, ilçelerde 254 adet görev yapan kontrol görevlimiz ile 2018 yılının ekim ayına kadar gıda ve yem üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere toplam 21 bin 108 adet denetim gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.