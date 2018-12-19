Yılbaşında piyasaya sürülecek olan yaklaşık 10 ton kaçak içki ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince 3 ayrı eve düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan toplam 9 bin 142 litre kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonda jandarmada ifadeleri alınan 3 zanlı serbest bırakılırken zanlılara toplam 632 bin 400 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde 3 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile M.D.(51), E.K.(59) ve B.K.'ya (60) ait ikamet, eklenti ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 bin 100 litre kaçak şarap, 30 litre kaçak rakı, 12 litre kaçak viski olmak üzere toplam 9 bin 142 litre kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan 3 şahsın şarap için 627 bin 900 TL, rakı için 3 bin 60 TL, viski için bin 400 TL olmak üzere toplam 632 bin 400 TL idari para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin ise Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine yed-i emin olarak teslim edildiği açıklandı.