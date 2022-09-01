Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşen trafoyu yeniledi. Olumsuz hava şartlarının herhangi bir kesintiye sebep olmaması için çalışan MASKİ, kısa sürede trafoyu tesisin devre dışı kalmasının önüne geçti.