Yıldırım düşmesi ile hasar gören minare yıkıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu hasar gören Barış Camii'nin minaresi iş makinaları tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Camii minaresine 3 hafta önce sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu minarede çatlak oluşurken, cami içerisinde de maddi hasar meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınarak ibadete kapatılan caminin minaresi için teknik inceleme sonucu yıkım kararı verildi. Cami ve çevresinde alınan önlemlerin ardından yaklaşık 1 saat süren çalışma ile iş makinaları ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işlemi ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, “Bilindiği üzere yıldırım düşmesi sonucu minaremiz zarar görmüştü. Teknik incelemeler sonucunda minarenin yıkılması kararı alındı ve karar uygulandı. Camimiz ibadete kapalı kalmaya devam edecek. Minarenin yapımı ve cami içerisindeki çalışmaların ardından camimiz yeniden ibadete açılacak” dedi.