Yıldız ablasına sözünü tuttu, Balkan ikincisi oldu

Kendine Türkiye karate tarihine altın harflerle ismini yazdıran efsane sporcu Yıldız Aras'ı model alan 11 yaşındaki Deniz Kiraz, Balkan Şampiyonası'ndan ikinci olarak dönmeyi başardı.

Deniz Kiraz, Denizli'de yapılan Türkiye Karate Şampiyonası'nda 59 ilden 3 bin 600 sporcu arasında 40 kiloda Türkiye ikincisi olarak Karate Milli Takımı'na seçilmişti. Geleceğin Yıldız Aras'ı olmayı hedefleyen Deniz Kiraz, Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir gurur daha yaşattı. Kiraz, Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Balkan Karate Şampiyonası'nın altıncı maçında rakibiyle berabere kalarak hakem kararıyla Balkan ikincisi oldu.

Yaşıtları oyun oynarken karateye başlayan Alaşehir Belediye Spor Kulübü Karate Takımı Sporcusu Deniz Kiraz, yoğun çalışmasının karşılığını almanın sevincini yaşadı.

Yıldız Aras'ı kendine örnek alan Deniz Kiraz, “Yıldız abla gerçekten gelmiş geçmiş en iyi karatecilerimizden biri. Sürekli videolarını izliyorum ve onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum” dedi.

Haftada 4-5 antrenman yaptıklarını ifade eden Deniz Kiraz, “Okuldan sonra antrenmana gitmek ve sonra yorgun bir şekilde ödevlerini yapmak kolay olmuyor. Ben iyi bir karateci olup Yıldız abla gibi tarihe geçmek istiyorum” diye konuştu.

Deniz'in emin adımlarla Yıldız Aras'ı takip ettiğini dile getiren Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Balkanlar'dan gelen ikinciliğin kendilerine büyük gurur yaşattığını belirtti. Deniz ile birlikte madalyayı her zaman kendilerine büyük destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na götürdüklerini aktaran Gültekin, Deniz'in bu başarısının Alaşehir'de karateye olan ilgiyi daha da arttıracağını anlattı.

Kendini ziyaret eden Deniz'den daha büyük hedefler beklediğini kaydeden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Deniz'e başarısından dolayı çeşitli hediyeler verdi. Her zaman kendilerinden destek isteyen sporun tüm branşlarına sonuna kadar destek verdiklerini açıklayan Başkan Öküzcüoğlu, “Deniz'in bu başarısı bize gurur verdi. Tüm branşlara destek olmamızın sonucunda başarı geliyor” şeklinde konuştu.