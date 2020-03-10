Yıldız kulaçlar Manisa'da kıyasıya yarıştı

Yarışmalar; Aydın, Bilecik, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinden 160 sporcunun katılımıyla Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda 13 yaş kızlarda; İzmir birinci, Denizli ikinci, Manisa üçüncü, Eskişehir dördüncü, Aydın beşinci ve Kütahya altıncı oldu. 14 yaş kızlarda; İzmir birinci, Denizli ikinci, Eskişehir üçüncü, Aydın dördüncü ve Bilecik beşinci oldu. 13 yaş erkeklerde; İzmir birinci, Denizli ikinci, Eskişehir üçüncü, Manisa dördüncü, Aydın beşinci ve Muğla altıncı oldu. 14 yaş erkeklerde; İzmir birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, Eskişehir dördüncü, Aydın beşinci, Manisa altıncı ve Bilecik yedinci oldu. Dereceye giren il karmaları, Türkiye yarı final yarışmalarına katılma hakkını elde etti.

Sporcu velileri, müsabakalara yoğun ilgi gösterirken, büyük heyecan yaşadılar. Yarış esnasında tezahüratlarla sporculara moral veren veliler, müsabakalara renk kattılar. Müsabakalar sonunda başarılı olan il karmalarına madalya ve başarı belgeleri, düzenlenen törenle takdim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde başarılı bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Spor Şehri Manisa'ya yakışır bir organizasyon oldu" diyen Öztürk, "Tüm il karmalarını yürekten tebrik ediyorum. Manisa olarak, gerek Anadolu Yıldızlar Ligi, gerek okul sporları gerekse federasyon müsabakalarında yoğun bir dönemden geçiyoruz. Birçok branşta çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptık. Çeşitli illerden gelen kafilelerimize en iyi imkanları sunmaya gayret sarf ediyoruz. Sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin, idarecilerimizin ve sporcu velilerimizin buradan iyi anılarla ayrılmaları noktasında seferber olmuş durumdayız. İlimizin tanıtımına da katkıları olan bu tür organizasyonlardan son derece memnunuz. Modern tesislerimizde çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak potansiyeldeyiz. Bakanlığımızın öncülüğünde sporun tabana yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Her şey gençlerimiz için!" dedi.