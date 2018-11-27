Yıldızgücü 'Sapmaz ile devam' dedi

Amatör Küme ekiplerinden Yıldızgücü Spor Kulübü Teknik Direktör Yusuf Sapmaz ile devam kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve kurulduğu ilk sezonunda Salihli'yi Amatör Küme'de başarılı bir şekilde temsil eden Yıldızgücü Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Yusuf Sapmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.

Sapmaz, Kulüp Başkan Yardımcısı Serkan Söylemez ve Genel Kaptan İsmail Özcan'ın yer aldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Sapmaz, kuruldukları ilk sezonda ulaşamadıkları şampiyonluk hedefine yeni sezonda ulaşmak istediklerini vurguladı.