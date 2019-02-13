Yılkı atlarını 9 yıldır elleriyle besliyor

Spil Dağı'nda bulunan yılkı atlarını 9 yıldır elleriyle besleyen Manisalı restoran işletmecisi Ahmet Çiftçi gönül bağı kurduğu atlar için hemen hemen her gün Spil Milli Parkı'na çıkıyor. Kendilerini beslemeye gelen vatandaşların etrafını ürkmeden saran yılkı atları ekmeklerden yiyebilmek için adeta sıraya giriyor.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yılkı atları kendilerini beslemek için gelen vatandaşlarla adeta gönül bağı kuruyor. Kendilerini beslemek için gelen vatandaşların elinden ürkmeden ekmek yiyen yılkı atları renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar da atları araçlarının içinden beslerken, kafalarını araç içine uzatan atlar sırayla ekmeklerini yedi.

Atları elleriyle beslerken oldukça heyecanlandığını ve mutlu olduğunu kaydeden Aysun Esendağ isimli vatandaş bunun tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydetti. Yılkı atlarıyla 9 yıldır büyük bir gönül bağı kuran ve hemen hemen her gün Spil'deki yılkı atlarını beslemek için geldiğini anlatan Ahmet Çiftçi, "9 yıldan beridir atları besliyorum. Gayet güzeller. Kimseye zarar vermezler, yeter ki insanlar onlara zarar vermesinler. Aslında atlara fazla ekmek vermek zararlı. Bunların otla beslenmeleri gerekiyor. Fazla ekmek verildiği zaman bağırsaklarında arazlar meydana gelmeye başlayabilir. Sürekli ekmekle beslenmesi doğru değil" dedi.

Getirdiği ekmekleri kimi zaman atlara kimi zaman da köpeklere dağıttığını kaydeden Çiftçi, kendi gibi birçok kişinin de zorlu şartlar altındaki yaban hayvanlarının beslenmesi için destek olduğunu söyledi.