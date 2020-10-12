Yıllardır asfalt görmeyen yollar bir bir asfaltlanıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır asfalt yüzü görmeyen yollar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir asfaltlanıyor.

En son 1999 yılında yol çalışması yapılan Demirci'nin Ahatlar-Ahmetler güzergahında ve 30 yıl önce açılan ve bir daha asfalt yüzü görmeyen Köylüce, Terziler, Sayık mahalleleri arasındaki yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapıldı.

1999 yılından beri asfalt atılmayan yola büyükşehir dokunuşu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Ahatlar-Ahmetler güzergâhında sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Mevcut güzergâhta, 1999 yılından beri yol çalışması yapılmadığını belirten Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sathi kaplama çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Demirci ilçesi, Ahatlar-Ahmetler arasındaki güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi sathi kaplaması uyguladı. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Ahmetler Mahalle Muhtarı, mevcut güzergahta 1999 yılından beri yol çalışması yapılmadığını vurguladı. Yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşımda konfor ve güvene kavuştuklarına da dikkat çeken Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özar, “Mahallemin, Demirci istikametine bağlanan 5 kilometrelik yolunun asfalt yapımından dolayı Cengiz başkanımıza, çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bu yollarımıza 1999 yılında asfalt atılmıştı. O yıllardan bu zamana kadar, gerçekten çok büyük sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntılarımızın giderilmesi bizim için memnuniyet verici oldu. Cengiz başkanıma selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

Köylüce, Terziler ve Sayık güzergahında 14 kilometrelik asfalt

Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci'de Köylüce, Terziler, Sayık mahalleleri arasında kalan yolda ve bu mahalleleri Köprübaşı Demirci yoluna bağlayan yolda 14 kilometrelik sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz, "30 yıl önce 50 yıl önce açılmış ve asfalt yüzü görmemiş yollarımız bu yıl asfalt yüzü gördü. Çamurdan kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu ve güvenli bir ulaşımla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Demirci'de de son 2 yılda 200 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köylüce, Terziler, Sayık mahalleleri arasında kalan yolda ve bu mahalleleri Köprübaşı Demirci yoluna bağlayan yolda 14 kilometrelik sathi kaplama uygulaması yaptı. Yapılan yol çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuştu. Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayık mahallesine ziyarete gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay'a teşekkür eden Muhtar Fazlı Gökgöz, "Benim yolum ana yoldan mahalle gelen yol en son 1994 yılında asfaltlandı. Mahallem ile Köylüce arasındaki 4 kilometrelik yol da 1975 yılında açılıp hiç asfalt yüzü görmemiş yoldu. Bu yol bu yıl hizmet sevdalısı başkanımız ve ekibi sayesinde özverili bir çalışmayla asfalt yüzü gördü. Bu çalışmadan dolayı çok memnunuz, gururluyuz. Bu hizmetler büyük hizmetler. 30 yıl önce 50 yıl önce açılmış ve asfalt yüzü görmemiş yollarımız bu yıl asfalt yüzü gördü. Çamurdan kurtulduk. Ayrıca daha önceki çalışmalarla ölüm virajı diye adlandırdığımız virajlar da kalktı. Asfalt öncesinde bu çalışmalar da güzel oldu. Köyümüz memnun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.