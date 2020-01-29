Yılmaz Vural, Akhisarspor'da

Ligde mücadele eden Akhisarspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ı getirdi.

Akhisarspor Teknik Direktör Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 67 yaşındaki deneyimli Teknik Direktör Vural ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisarsporumuz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya doğumlu Vural, en son Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.