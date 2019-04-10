Yırtılan aort damarı Salihli'de onarıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Erkan Öztürk'ün yırtılan aort damarı Salihli ilçesindeki özel bir hastanede başarıyla onarıldı.

Kula'nın 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası eğitimci Erkan Öztürk, ani başlayan göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle Kula Devlet Hastanesine başvururken, buradan Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Öztürk'ün aort damarında yırtık tespit edildi ve Salihli Özel Medigüneş Hastanesine sevk edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Şekip Kazım Çelik tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Öztürk'ün yırtılan aort damarı onarıldı. Öztürk, 2 gün KVC Yoğun Bakım Ünitesi, 2 günde serviste olmak üzere 4 günün ardından sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Op.Dr.Çelik “Biz buna tıp dilinde Akut Tip 1 Aort Diseksiyonu diyoruz. Bu hastaların ölüm tehlikesi çok yüksek olup, acil olarak acil olarak ameliyat edilmeleri gerekmektedir” dedi. Aort damarı yırtığının tam teşekküllü hastanelerde, tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğini vurgu yapan Op.Dr.Çelik “Hastamız Manisa'dan sevk edilip bize ulaştıktan 1 saat içerisinde ameliyata alınıp, yırtılan aort damarı onarılıp, kalp kapakçığı değiştirilmiştir” dedi. Hastane olarak kalp ameliyatlarına 2 yıl önce başladıklarını belirten Op.Dr.Çelik “Bu süre zarfında yaklaşık 500 açık kalp ameliyatı yaparken, bunların 12 tanesi ise hastamız Erkan Öztürk'ün olduğu gibi aort yırtılmasıdır” dedi.

Başarılı ameliyatı sonrası yırtılan aort damarı onarılıp sağlığına kavuşan Erkan Öztürk ise “Sağlığıma Salihli'de kavuştum. Şuan yeniden doğmuş gibiyim. Beni sağlıma kavuşturan Op. Dr. Şekip Kazım Çelik'e teşekkür ediyorum. Bölgemizde iyi ki bu tür ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir hastanemiz var” diyerek mutluluğunu dile getirdi.