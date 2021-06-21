YKS için bir araya geldiler

Dr. Ahmet Ataç başkanlığında, Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Selçuk Yıldırım, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi Aydan Tüfenkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Suat Özçevikel ve Manisa Sınav Koordinatörü MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz katıldı.

Toplantıda, bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını süreci içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021 YKS) kurallara uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrası alınacak genel tedbirlerin yanı sıra Covid 19 salgını kapsamında alınacak ilave tedbirler de görüşülerek karara bağlandı.

Covid 19 tedbirleri kapsamında, sınav öncesi adaylara ÖSYM tarafında gönderilen dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil dağıtımı, tüm sınav görevlilerine de dezenfektan, maske, dezenfektan mendil ve eldiven dağıtımı yapılarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kuralına göre sıra oluşturulması, sırası ile ellerine dezenfektan uygulanması, maske ve dezenfektan mendil dağıtımının yapılacağı vurgulandı. Bununla birlikte sınırları belirli sınav binaları bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağı; çevresi duvar/çit ile çevrilmemiş sınav binalarının girişinde (üniversite kampüslerindeki binalarda) yığılmayı önlemek ve adayların/görevlilerin binaya alınmasında sosyal mesafeyi korumak için şerit ile ayrılmış ayrı bir alan oluşturulacağı ve bu alana adaylar ve görevliler dışında hiç kimsenin alınmayacağı; sınav binaları bahçesinde yiyecek ve içecek satışına kesinlikle izin verilmeyeceği ile sınav binaları içerisinde yer alan yiyecek ve içecek yerleri (makinalar dâhil) kesinlikle kapatılacağı belirtildi.

Ayrıca, saat 10.15'de başlayacak olan 26 Haziran 2021 Cumartesi günü tarihli TYT ile 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan AYT sınavları için adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00 ve 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.45'de uygulanacak olan YDT sınavı için adayların sınav binasına alınacağı son saatin 15.30 olacağı hatırlatılarak bu saatten sonra bina kapılarının kapatılacağı ve kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklarının altı çizilerek, adayların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar ve Soma İlçe Nüfus Müdürlüklerinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 ve 27 Haziran 2021 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacağı ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenleneceği bildirildi.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu doğrultuda, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın yanında, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının da olması gerekmekte.

Gerçekleşen toplantının sonunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve koordinasyon kurulu üyeleri, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde üç oturumda yapılacak sınavlarda adaylara başarı dileklerinde bulunarak, sınavların sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığına huzurlu ve sağlıklı bir sınav için adayların sınav yerlerine erken gelmeleri ve alınacak önlemlere titizlikle uymaları gerektiğine işaret ettiler.