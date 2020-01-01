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Yoğun ilgi gören etkinlik sona erdi

Manisa’da ‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri’ sona erdi.

Manisa'da ‘Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri' sona erdi. 20-31 Aralık tarihlerinde Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde birbirinden farklı hediyelik eşyanın yanı sıra Gaziantep yöresinin lezzetleri Manisalılarla buluştu. Etkinlikler bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı.


Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Lezzet, alışveriş ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklere, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Birbirinden farklı hediyelik eşyalar Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde sergilendi. 100'den fazla standın yer aldığı etkinlikte, Gaziantep'in yöresel lezzetleri Manisalılarla buluştu. Eşsiz lezzetiyle dünyaya ün salan Gaziantep mutfağı, baklavasından içli köftesine, katmerinden kuru dolmasına, fıstığından deli acısına kadar yöresel lezzetler ile el işlemesi ürünler de fuar boyunca sergilendi. Ayrıca etkinlikler kapsamında ücretsiz sirk gösterileri ve yöresel ezgilerin seslendirildiği sıra gecesi düzenlendi. Manisalılar da tanıtım günlerine büyük ilgi gösterdi.

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