YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Manisa'da incelemelerde bulundu

Dr. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar daha sonra Manisa CBÜ Tıp Tarihi Müzesi ve Mevlevihane'de gezi yaparak bilgi aldı.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) İstişare Toplantısı için Manisa'ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı da makamında ziyaret etti. Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa CBÜ Tıp Tarihi Müzesi ve Mevlevihane'ye de ziyaret gerçekleştirdi. Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın da eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Özvar, Tarihi Müzesi ve Mevlevihane hakkında bilgi aldı.