YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Vali Karadeniz'le bir araya geldi

Dr. Erol Özvar, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Üniversiteler Arası Yönetim Kurulu Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Üniversiteler Arası Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen Dr. Erol Özvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yaşar Karadeniz ile makamında bir süre sohbet etti.

Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Üniversiteler Arası Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere Manisa'ya geldiklerini söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, misafirperverliklerinden dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkürlerini iletti.

Celal Bayar Üniversitesi'nin Teknokenti, Mühendislik Fakültesi ve eğitim birimleriyle hem sanayi alanında ihtiyaç duyulan işgücünü yetiştirmesi hem de ürettikleri teknolojik ürünler ile sanayiye katkı sağlaması sebebiyle sanayi alanında iddialı olan Manisa için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Vali Karadeniz, Üniversiteler Arası Yönetim Kurulu Toplantısına ev sahipliği yapmanın da üniversiteye yeni katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Vali Karadeniz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a ziyareti sebebiyle teşekkür ederek günün anısına Manisa'ya özgü yöresel ürünler hediye etti.