Yol geçişi güvenli, tarım arazileri koruma altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin güvenli hale gelmesi ile vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanırken, tarım arazileri de koruma altına alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de tamamlanan çalışmaları yerinde görmek amacıyla mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer ve yetkili personel de bulundu.

Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek, “Daha önceleri mahallemizdeki dere geçiş noktasında yağışlı havalarda taşkınlar ile sel meydana geliyordu. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından menfez çalışması yapıldı. Son yağmurlarda bu çalışmanın önemini gördük. Hiçbir sorun yaşamadık. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın içine giren menfez imalatlarını da ihtiyaç olunan tüm noktalarda hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Amacımız vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak iken bir yandan da sınırlarımız içinde çevremizin tehlike teşkil etmeyen bir yapı içerisinde olmasını sağlıyoruz. Yağmurlu mahallemizde de sorun haline gelen dere yatağı üzerindeki yol geçişinin güvenli olması için menfez imalatı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisa'ya hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.