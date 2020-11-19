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Yol geçişleri güvenli hale geliyor, taşkınlar önleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarının yaklaşması ile oluşabilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla il genelinde dere yatakları üzerindeki yol geçiş noktalarına koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarını güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesi Kerpiçlik, Kuzuköy, Kovancı ve Mezitler Mahalleleri, Gördes ilçesi Adnan Menderes, ve Çatalarmut mahalleleri, Kula ilçesi Emre ve Seyitali Mahalleleri, Soma ilçesi Karacakaş Mahallesi ile Yunusemre ilçesi Osmancalı ve Bostanlar Mahallelerinden geçen derelerin yol geçiş noktalarına koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile olası yağış durumlarında taşkın riski ortadan kalktı, yol geçişleri güvenli hale getirildi. Mahalle muhtarları çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

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