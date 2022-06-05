Yol kenarında alkol ve esrar alırken yakalandılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devriye gezen jandarma kuvvetleri yol kenarında alkolle birlikte esrar alan 3 şahsı yakaladı.

Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yol kenarında alkol alan M.G. (50), G.Y. (54) ve S.P. (37) isimli şahısların kimlik sorgusu yapıldığı esnada alkol şişesinin yanında sigara şeklinde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, uyuşturucuyu kendilerinin kullandığını beyan ederken, yapılan kaba üst aramalarında poşet içerisinde yaklaşık 8 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.