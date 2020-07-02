İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü. Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.