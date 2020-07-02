Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü. Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.