İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde 24 gram metamfetamin ele geçirildi

Manisa’nın Kula ilçesinde uygulama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüpheliden şahıstan 24 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde uygulama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüpheliden şahıstan 24 gram metamfetamin ele geçirildi.


Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerinde yaptıkları uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Asayiş ve trafik yönünden incelenen yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği E.Y. (25) isimli şahsa üzerinde suç ve suç unsuru olup olmadığını sordu. Şüpheli genç, koltuk ile cam arasına sıkıştırdığı poşetteki 24 gram metamfetamini kendi rızasıyla emniyet güçlerine teslim etmesinin ardından sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan genç, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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